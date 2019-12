Dalferth-Brüder in Amsterdam

Die Gmünder Schwimm-Brüder Patrick und Philipp Dalferth gingen am vergangenen Wochenende beim Internationalen Swim-Cup in Amsterdam an den Start. In einem Klassefeld von Spitzensportlern, unter anderem aus Holland, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Israel, Kasachstan, USA, Südafrika und Deutschland, behaupteten sie sich hervorragend