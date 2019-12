Bülent Ceylan rockt das Schloss

Konzert „Bülent und die Metal Angels“ spielen am Dienstag, 28. Juli, beim Festival Schloss Kapfenburg.

Bülent & Die Metal Angels spielen am Dienstag, den 28. Juli, beim Festival Schloss Kapfenburg. Und sie bringen prominente Verstärkung mit: Die Mozart Heroes und Beyond the Black werden mit ihnen den Schlossinnenhof rocken.

Der bekennende Metal-Fan Bülent Ceylan gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Seit 22 Jahren