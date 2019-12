Festmusik stimmt auf Weihnacht ein

Konzert Adventskonzert des Gesang- und Musikvereins „Concordia“ Durlangen begeistert die Zuhörer in der voll besetzten Kirche St. Antonius.

Durlangen

Am dritten Adventssonntag hatte der Gesang- und Musikverein Concordia Durlangen zum Adventskonzert in die St.-Antonius-Kirche in Durlangen geladen. Die 130 aktiven Mitglieder des Blasorchesters, des gemischten Chors und des „Chorado“ engagierten sich mit diesem Konzert für die Dr. Bernhard Huber-Stiftung „Zukunft für die