Gögginger finden in Bauplatzfrage einen Kompromiss

Göggingen. „Wir sind nach wie vor an einem Kompromiss interessiert, der für beide Seiten tragbar ist.“ Klare Worte gab’s am Donnerstag von Göggingens Bürgermeister Walter Weber in der Gemeinderatssitzung. Er resümierte vor einigen Besuchern in der Sitzung die Ereignisse, die ihn zu dieser Aussage bewogen: Eines von den Grundstücken,