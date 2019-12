Spraitbach spart beim Licht

Spraitbach. Im Sommer 2020 sollen die Straßenleuchten in Spraitbach gegen LED-Leuchten ausgetauscht werden. Dazu müssen neue Schaltzeiten für die Leuchtkörper festgelegt werden. Der Gemeinderat einigte sich am Donnerstag auf ein Herabdimmen der LED-Leuchten ab 22.30 Uhr bis 1 Uhr auf 50 Prozent der Leuchtkraft, bis 4 Uhr in der Früh werden die