Der FCH ist heiß auf den VfL Osnabrück

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es für den 1. FC Heidenheim am Sonntag in die Rückrunde. Zu Gast in der Voith-Arena ist der VfL Osnabrück. Die beiden Mannschaften trennen gerade mal einen Punkt und einen Platz. Der Tabellenfünfte wird in Heidenheim auf eine Elf treffen, die zum Jahresabschluss noch einmal unbedingt drei Punkte holen will. „Wenn