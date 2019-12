Wer entdeckt die Waldkrippe?

Heubach

Meine Lieblingsfigur im Stall ist das Jesuskind“, sagt die kleine Emma. „Mir gefällt der Engel am besten“, erklärt Mia. Wieder andere finden die Hirten und die Schafe, aber auch die Könige mit ihren Geschenken besonders gut. Bei der Veranstaltung „Kiki am Turm“ in der evangelischen St.-Ulrich-Kirche in Heubach