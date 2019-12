Brot aus Insekten als Lebensmittel

Start-Up Das in Gmünd gegründete Unternehmen Brento erhält die Auszeichnung „Food for Future“.

Schwäbisch Gmünd. Mit Insekten-Brot als Lebensmittel des täglichen Bedarfs brachte das Gmünder Start-Up Brento ein innovatives Produkt auf den Markt. Auf der Messe Intergastra in Stuttgart wird das Start-Up am 15. Februar mit dem Preis „Food for Future“ ausgezeichnet.

Brento wurde Ende 2018 von Philipp Kaiser und Katharina Triebenbacher