Die Gemeinde in eine neue Zeit geführt

Festgottesdienst In der Augustinuskirche verabschiedet Dekanin Ursula Richter das altes Leitungsgremium und verpflichtet die neuen Kirchengemeinderäte.

Schwäbisch Gmünd

Sie geben die Hoffnung weiter, dass das Zusammenwachsen in unserer Gemeinde von vielen getragen und gestärkt wird.“ Mit diesen Worten begrüßte Dekanin Ursula Richter am Sonntag die ausscheidenden Kirchengemeinderäte in der Augustinuskirche. „Dieses Gremium hat unheimlich viel geschafft und manch schwierige Hürden