Festliches Konzert zum Jahresschluss

Instrumental Die Besucher erwartet in der Stadtkirche Lorch ein glanzvolles Fest der Trompeten- und Orgelmusik.

Das renommierte Trompetenensemble Stuttgartund Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt (Göppingen), Orgel, präsentieren in Lorch ein Konzert zum Jahresschluss. Auf dem Programm stehen glanzvolle Trompetenmusik und virtuose Orgelwerke von Mouret, Purcell, J. S. Bach, Telemann, Humperdinck sowie meditative Spirituals: am Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, in