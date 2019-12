Hirtenmesse in der Kirche

Musik Missa Pastoralis „Alma Nox“ ist in St. Bernhard zu hören.

Heubach. Während des Festgottesdienstes am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, um 10.30 Uhr gibt es in der katholischen Kirche in Heubach eine besondere Musik zu hören. Der katholische Kirchenchor, der von Projektsängerinnen und Projektsängern unterstützt wird, umrahmt den Gottesdienst mit der Missa Pastoralis „Alma Nox“