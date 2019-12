Ewiger Dauerbrenner in der Adventszeit

Tradition Bachs Weihnachtsoratorium begeistert in der Aalener Stadtkirche.

Noch einen Deut mehr Besucher als im vergangenen Jahr konnte Aalens „Evangelische Kirchenmusik“ in der Stadtkirche verzeichnen. So kurz vor Heilig Abend kann der Anlass mit dem klangvollen Namen schlechthin aufwarten: Johann Sebastian Bach. Dessen „Weihnachtsoratorium“ erweist sich in der Adventszeit als der ewige Dauerbrenner.