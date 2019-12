An jedem Abend war es proppenvoll

Tradition Die lebendige Krippe in Mutlangen fand an Heiligabend ihren Abschluss. Bürgermeisterin zieht Erfolgsbilanz: Vereine und Institutionen waren zehn Tage lang gute Gastgeber. Von Anja Jantschik

MutlangenRappelvoll war am Nachmittag des Heiligabend der Lammplatz in Mutlangen. Es hat sich zur schönen Tradition gemausert, dass sich viel dort treffen, sich schöne Weihnachten wünschen, um erst dann nach Hause zu gehen und in der Familie zu feiern. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein ist begeistert über die Resonanz.