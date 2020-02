Wie die Jugend jazzt: Youngstage-Förderkonzert im Rahmen der Jazz Lights

JazzMa Die Jugend jazzt. Und wie! Davon kann man sich beim zehnten Young Stage Förderkonzert in Kooperation mit den Jazz Lights Oberkochen überzeugen. In Gestalt des „Konstantin Kölmel Project“ und „Luchterhandt and Friends“ stehen am Donnerstag, 19. März, gleich zwei junge Trios auf der Bühne. Der Jüngste ist 15, der