Als Bomben auf Mögglingen fielen

Mögglingen

Die Schutzengel versammeln sich an diesem 22. Februar 1945 in Mögglingen. Eine amerikanische Fliegerstaffel entlädt ihre Bombenfracht auf freiem Gelände südlich der Gemeinde. Eine Bombe trifft den damals außerhalb der Gemeinde gelegenen Bauernhof der Familie Kuhn. Und alle überleben. Dennoch ein Horrorszenario, an das sich Paul Kuhn