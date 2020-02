„Familientreffen“ im Kampfsport

Kampfsport gibt es in den unterschiedlichsten Arten und Formen. Davon konnten sich die zahlreichen Zuschauer am Samstag bei den German Martial Arts Games in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd überzeugen. Über 500 Athleten aus zehn Nationen kämpften um die begehrten Gürtel. „Wir haben heute die ganze Bandbreite des Kampfsports gesehen“,