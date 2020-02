Was Besucher des Fasnetsumzugs wissen sollten

Großveranstaltung Über 60 000 Besucher erwartet die Stadt am Dienstag, 25. Februar, beim 46. Umzug. Der Organisator liefert vorab Daten und Fakten.

Schwäbisch Gmünd

Der 46. Gmender Fasnetsumzug startet am Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, um 13.30 Uhr in der Katharinenstraße und endet in der Bocksgasse. Umzugsorganisator Raimund Vogt von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Gmender Fasnet liefert Daten und Fakten rund um die Großveranstaltung.

2200

Meter lang ist die Umzugsstrecke. Sie führt ab