Ein Stück Kino für zu Hause

Aktion Für einen letzten Film mussten sie am Sonntagabend noch herhalten, die alten Sessel des Brazilkinos. Wer mit Werkzeug zur Vorstellung kam, konnte sich einen mitnehmen.

Schwäbisch Gmünd

Ein letztes Mal genossen die Besucher des Brazilkinos in Schwäbisch Gmünd einen Film in gewohnter Manier. Denn im Saal des Programmkinos tut sich etwas. Genauer gesagt: Die alten Sitze werden durch übrig gebliebene aus dem ehemaligen Gmünder Turmtheater ersetzt. Wie auch schon im alten Gmünder Kino flimmerte am Sonntagabend