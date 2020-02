Mutlantisverein verbucht Erfolg

Mutlangen

Am Eingang flattern einladend die bunten Luftballons – und am Empfang steht eine Schüssel mit Süßigkeiten. Premierenfieber liegt in der Luft, als der Förderverein am Samstag das erste Mal das Mutlantis öffnen konnte. Über 50 Vereinsmitglieder sind gekommen, um in den zwei Stunden von 15 bis 17 Uhr das zu tun, was sie sei Anfang