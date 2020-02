Voller Durchblick fürs närrische Treiben

Fasching Die Narren stehen in den Startlöchern – und legen an diesem Dienstag, 25. Februar, so richtig los. Um 13.30 Uhr startet der 46. Gmender Fasnetsumzug am Sparkassenplatz. Von dort schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Uferstraße zum Sebaldplatz, über die Königsturmstraße zum Kalten Markt und von dort direkt auf den unteren und