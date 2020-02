Dominik Kaiser: schnell zum Kapitän

Dominik Kaiser will es nicht so hochhängen: „Das war nicht entscheidend, für mich zählen andere Dinge.“ Doch dass 96-Trainer Kenan Kocak den Winter-Neuzugang so schnell als Ersatzkapitän aufs Feld geschickt hat, ist schon ein Signal: Der 31-Jährige hat sich schnell Wertschätzung erarbeitet in seinem neuen Verein.

Wenn man in seinem