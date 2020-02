Einen der größten Träume erfüllt

Soziales Was Matteo aus Waldstetten dank des Engagements vom Verein Sternentraum beim Skispringen in Oberstdorf alles erlebt hat und wem er sogar live begegnet ist.

Waldstetten/Oberstdorf

Einer der größten Träume von Matteo aus Waldstetten ging in Erfüllung. Er durfte das Auftaktspringen in Oberstdorf live miterleben. Nach einer stressfreien Autofahrt erreichte Matteo in Begleitung seiner Mutter, seiner großen Schwester und dem Lebensgefährten der Mutter pünktlich das Ziel. Voller Vorfreude, Anspannung