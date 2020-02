Sieg für den Ligaverbleib

Obwohl noch vier Runden in der Landesliga zu spielen sind, ist die jetzige achte Runde von großer Bedeutung. So brauchen Spraitbach und Grunbach (beide 6:6) in ihrem Aufeinandertreffen ebenso die Punkte wie Gastgeber Plüderhausen (5:7) gegen Gmünd III (6:8). Ein Sieg in diesen wichtigen Begegnungen könnte den Teams schon den Ligaverbleib sichern.