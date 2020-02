Vier weitere bestätigte Corona-Fälle in Baden-Württemberg Infizierte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg und im Kreis Böblingen

In Baden-Württemberg gibt es vier weitere bestätigte Corona-Fälle. Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bzw. der Stadt Freiburg. Sie gehören zu einer Gruppe Geschäftsreisender, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten,