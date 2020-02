Titelaspirant zu Gast

Am Samstag um 20 Uhr empfangen die Roten Löwen den TV Steinheim, der auf dem dritten Tabellenplatz rangiert. Mittlerweile haben sie vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Um die Chance auf den Meistertitel zu wahren, dürfen sie sich also keinen Patzer mehr leisten. In den vergangenen Jahren konnten die Bettringer zu Hause gegen Steinheim meistens