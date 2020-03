Baugebiet mit betreutem Wohnen?

Stadtentwicklung Gemeinderat Heubach beschäftigt sich am Dienstag mit neuem Baugebiet in Lautern.

Heubach-Lautern. Ein etwa 0,51 Hektar großes Gebiet zwischen der Hohenroder Straße und der Unteren Mühlstraße in Lautern soll nach dem Willen der Heubacher Stadtverwaltung bebaut werden. Dazu ist ein Bebauungsplan notwendig. Ob dieser aufgestellt wird, entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 3. März, ab 17 Uhr im Rathaus.