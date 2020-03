Gelebte Ökumene am Weltgebetstag

Glaube Im gesamten Gmünder Raum gibt es am Freitag, 6. März, zahlreiche Veranstaltungen in den Kirchen, Pfarrämtern und Gemeindehäusern. Die Grundlage für den Gottesdienst kommt in diesem Jahr aus Simbabwe.