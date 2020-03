Wanderpokal in gleicher Hand

2. Gmünder Dartmeisterschaften Sebastian Bräutigam hat sich erneut den Titel als bester Gmünder Darter geholt. In der Promirunde gewinnt Joachim Bläse.

Es ist ein spannendes, aufregendes Finale, das da mitten in der Nacht in der Gögginger Gemeindehalle abgehalten wird.

Es hallt „I got the Power“ durch die Lautsprecher, die Zuschauer klatschen im Takt, während der amtierenende Gmünder Dartmeister Sebastian Bräutigam seinen Weg Richtung Bühne findet. Es ist der Zeitpunkt, an dem ihn