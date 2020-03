Neues Gemeindehaus kommt

Heuchlingen

Unsere Schule und der Kindergarten bleiben weiterhin geöffnet“, nahm der Heuchlinger Bürgermeister Peter Lang in der Sitzung des Gemeinderates am Montag Bezug zum Corona-Virus. Es gebe momentan keine Notwendigkeit, die Leintalschule oder den Kindergarten zu schließen. Heuchlingen orientiere sich dabei an den Ratschlägen des Landratsamtes