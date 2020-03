Adulkeriem Alhanafi ist ein Könner

Handwerk Ursprünglich wollte der Syrer Arabischlehrer werden, dann musste er flüchten. In Leinzell hat er eine Ausbildung zum Glaser abgeschlossen und ist in seinem Handwerk Bundessieger geworden.

Leinzell

Fünf junge Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Bundessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“ (PLW) , also die besten Auszubildenden in Deutschland in diesem Jahrgang. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hat sich mit den Gewinnern sowie den zweiten und dritten Bundessiegern