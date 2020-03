Bald LTE in Essingen – Bau eines 25 Meter hohen Mobilfunkmasten startet

Kommunikation Ein 25 Meter hoher Mobilfunkmast aus Beton wird am Essinger Hochbehälter „Oberburg“ in den kommenden Monaten in die Höhe wachsen. „Der Baubeginn wird wetterabhängig voraussichtlich Ende März mit Fundamentarbeiten erfolgen“, sagt Benedikt Albers. Er ist der Pressesprecher des Unternehmens Deutsche Funkturm (DFMG),