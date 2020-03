Albert Maier und die bildende Kunst

Er ist der Mann der Stunde. Mit Albert Maier einen Termin auszumachen, ist gar nicht so einfach. Der Ellwanger Antiquitätenhändler ist bundesweit gefragt. Als Experte in der Sendung „Bares für Rares“ sowieso. Aber auch als Promi. Zuletzt war Maier Gast in der Talkshow „Riverboat“ und saß bei Jörg Kachelmann und Kim Fischer