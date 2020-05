Retterpakete für den VfR Aalen

Nicht nur der heimischen Wirtschaft, auch den Sportvereinen machen die finanziellen Folgen der Coronakrise schwer zu schaffen. Fehlende Einnahmen und mögliche Rückzahlungsforderungen von Dauerkartenbesitzern könnten dem VfR Aalen wirtschaftlich das Genick brechen. Das macht VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore jetzt in einem offenen Brief deutlich, in dem er die Menschen in der Region dazu aufruft, zum VfR Aalen zu stehen. Die Dauerkartenbesitzer