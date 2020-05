Kreisstraße bald wieder frei

Waldstetten

Die Belagsarbeiten an der Kreisstraße 3275 zwischen Waldstetten und Straßdorf sind abgeschlossen, sagt Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts des Ostalbkreises. Die Straße wurde am Montag, 4. Mai, wieder für den Verkehr zwischen Straßdorf und Waldstetten freigegeben. Neben den Arbeiten an Geh- und Radwegen werde außerdem eine Glasfaserverkabelung gelegt.

„Im Moment laufen die Arbeiten