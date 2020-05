Albert Stadelmaier war ein Mann der klaren Worte

Nachruf Er starb jetzt im Alter von 66 Jahren. Engagiert im Gemeinderat und in der CDU.

Schwäbisch Gmünd. Er war für sein engagiertes Auftreten im Gmünder Gemeinderat und für seinen Sachverstand in Baufragen bekannt: Albert Stadelmaier, der jetzt im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Vier Mal wählten ihn die Gmünder in den Gemeinderat, von 1999 bis 2019 gehörte er der CDU-Fraktion im Gemeinderat an. Als Statiker, Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur brachte er sein Wissen vor allem im Bau- und