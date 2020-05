Keine Normalität rund um den See

Welzheim/Kaisersbach

Nach der gefühlten Ewigkeit, die ich in der Wohnung eingeschlossen war und zwischen Homeoffice und dem Bespaßen meines vierjährigen Linus hin und her pendelte, war es einfach an der Zeit, einmal herauszukommen“, so eine junge Frau, die mit ihrem Sprössling im Gefolge um den See spazierte. „Und da ich hier in der Gegend aufgewachsen bin, was lag da näher, als von Stuttgart heraus zum Ebnisee zu fahren und den