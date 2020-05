Corona bringt auch den VfR Aalen in die Bredouille

Mit dem Derbykracher gegen den SSV Ulm wäre am Samstag für den VfR Aalen eines der heiß begehrtesten Spiele dieser Saison in der Regionalliga Südwest angestanden. Eine Woche später der Saisonschluss vor eigenem Publikum gegen die Bundesligareserve des SC Freiburg. Dann Urlaub. Doch seit dem Anfang März hängt VfR-Chefcoach Roland Seitz mit seinen Spielern im Ungewissen. Mehr noch. Die Corona-Pandemie bringt nicht nur zahlreiche Unternehmen in