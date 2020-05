Leutze-Kenner stirbt an Covid-19

Schwäbisch Gmünd. Kunsthistoriker Professor William Gerdts, der Spender des Gemäldes „Die Nymphe der Urachquelle“ (1855) von Emanuel Leutze, ist in einem New Yorker Krankenhaus an den Folgen von Covid-19 im Alter von 91 Jahren verstorben.

Dr. William H. Gerdts aus New York war ein leidenschaftlicher Sammler der amerikanischen Kunst. Er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der US-amerikanischen Malerei und Bildhauerei, vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts, des Impressionismus und des Stilllebens.

William H. Gerdts wurde in Jersey City geboren. Im Alter von neun Jahren zog die Familie nach Jackson Heights in Queens. Nachdem er 1966