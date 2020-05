Corona: Ostalb auf „gutem Weg“

Aalen. Auf einem „bemerkenswert guten Weg“ sei der Ostalbkreis in der Bewältigung dessen, was die durch das Covid-19-Virus ausgelöste Coronakrise im Ostalbkreis ausgelöst hat. So bewertet Landrat Klaus Pavel die Situation in der elften Ostalb-Corona-Woche. Die nächsten zweineinhalb, vielleicht drei Wochen seien entscheidend. „Wenn wir dann auf demselben Niveau sind, dann würde ich sagen: Wir haben es geschafft.“ Mit Niveau meint Pavel die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten, die zu Beginn dieser Woche erstmals seit Wochen wieder unter die 400er-Marke gefallen ist.

Dabei habe es die Ostalb heftig erwischt: „Wir