An Gottesdienste herantasten

Glaube Auch wenn die Auflagen streng sind: Pfarrer Robert Kloker und Dekanin Ursula Richter sind froh, am kommenden Sonntag einen Gottesdienst zu feiern.

Schwäbisch Gmünd

Die Freude, in Schwäbisch Gmünd endlich wieder Gottesdienste feiern zu dürfen, ist für Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker groß. Den ersten Gottesdienst seit langem gibt es am kommenden Sonntag, 10. Mai, ab 10 Uhr im Münster in Schwäbisch Gmünd. Die ökumenische Feier steht unter dem Thema „Halleluja“. Trotz allem gilt für die beiden: „Sicherheit vor Schnelligkeit.“

Bedenkt man die Umstände, unter denen gefeiert wird, könne man erschrecken, meint Richter: „Es wird sich ein Stück weit sehr fremd anfühlen und