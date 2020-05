„Der Spielraum liegt zwischen Freiheit und Sicherheit“

Schwäbisch Gmünd

Oberbürgermeister Richard Arnold hat am Mittwoch im Gemeinderat, kurz vor dem 8. Mai, den Bogen vom Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren in die heutige Zeit gespannt. Arnold erinnerte an „couragierte Menschen, die kurz vor Kriegsende ihr Leben gelassen haben“. An Heinrich Probst und Robert Haidner, die nur Stunden vor dem Einmarsch der US-Truppen von Polizisten auf Anordnung der örtlichen NSDAP-Machthaber exekutiert wurden. Ihr Schicksal steht für Arnold stellvertretend für „die Unmenschlichkeit und den blanken politischen Wahn dieser Zeit“. Er werde deshalb am Gedenkstein