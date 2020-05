Vorerst kein Badespaß unterm Stuifen

Schwäbisch Gmünd

Die Sonne scheint und die Liegewiesen des Freibades unterm Stuifen sind gemäht – alles passt für den geplanten Eröffnungstermin für die diesjährige Freibadsaison in Waldstetten am kommenden Sonntag, 10. Mai. Doch „dieser Termin ist nicht zu halten“, sagt Bürgermeister Michael Rembold. Denn die Eröffnung der Bäder stünde auf der Prioritätenliste bei den Lockerungen der Coronaverordnungen „ziemlich an hinterster Stelle“. Selbst wenn der Bund eine Eröffnung genehmigen würde, stelle sich immer noch das Problem der Umsetzung einzelner Hygieneschutzvorschriften.

Sollte ein Badebetrieb mit begrenzter Besucherzahl