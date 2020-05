Besondere Zeiten für Lorcher Konfirmanden

Kirche Die Konfirmationen in Lorch und in Waldhausen werden in den Herbst verschoben.

Lorch/Waldhausen. Am 17. Mai hätten acht Jugendliche in Waldhausen konfirmiert werden sollen. Das Datum sei wegen der Corona-Bestimmungen nicht zu halten, hat die Kirchengemeinde in Lorch-Waldhausen schon früh entschieden. „Deswegen haben wir zusammen mit den Konfirmanden einen neuen Termin im Herbst gesucht“, sagt Pfarrer Lukas Golder. Am 8. November soll nun das wichtige Kirchenfest stattfinden.

In Lorch war lange am ohnehin späten Termin 28. Juni festgehalten worden. Doch seit die Landeskirche vor einigen Tagen verkündete, dass bis 31. August keine Konfirmationen oder ähnliche Feiern stattfinden dürfen, müssen sich nun auch