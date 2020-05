Uns leitet die Verantwortung

Die Demo am Samstag auf Gmünds Marktplatz gegen eine Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise hat in den sozialen Medien und auf der Website unserer Zeitung viele Reaktionen hervorgerufen. Ohne Wenn und Aber: Die Teilnehmer dieser Kundgebung haben ein Grundrecht ausgeübt: auf Versammlungsfreiheit. Das Risiko, das diejenigen eingingen, die ohne Maske und zu sechst, siebt oder acht auf dem Marktplatz standen, ohne Abstand zu halten, ist ihr eigenes. Der Haken daran: Es ist auch das anderer. Denn die Demonstranten könnten, in Begegnungen, auch andere gefährden.

Ein paar Meter weiter: Auf dem Wochenmarkt kaufen Menschen Obst, Gemüse,