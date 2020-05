Der 8. Mai ist Befreiung und Mahnung

Schwäbisch Gmünd

Teresa Woods-Czisch erinnert, was ihr Mann Reinhart ihr oft erzählt hat: Der in Tübingen lebende Sohn Franz Czischs, des 1946 ersten frei gewählten Oberbürgermeisters Gmünds nach dem Krieg, stand am 8. Mai 1945 auf Gmünds Marktplatz. Mit Gleichaltrigen. Einige drehten sich zu dem damals Neunjährigen um, sagten ihm: „Dein Vater war auch ein Nazi.“ Dem war nicht so. Franz Czisch, Mitbegründer der Gmünder CDU, unterlag 1948 in einem schäbigen Wahlkampf dem früheren OB der Nazizeit, Franz Konrad. Franz Czischs Frau Katharina gründete in Gmünd die