Polizeihubschrauber kreist kurzzeitig über Schwäbisch Gmünd

Hubschraubereinsatz Einbruchsalarm in einem Getränkemarkt in Schwäbisch Gmünd und ein Raubüberfall auf einen Discounter in Schorndorf.

Schorndorf/Schwäbisch Gmünd. Wie Polizeisprecher Christian Burow auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, war am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr der Polizeihubschrauber über Schwäbisch Gmünd im Einsatz. In einem Getränkemarkt sei ein Alarm aufgelaufen, so der Polizeisprecher. Der Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart war zufällig in der Nähe, da gegen 19.30 Uhr eine NORMA Filiale im Schorndorfer Rehhaldenweg überfallen worden war. Die Fahndungsmaßnahmen in Schorndorf wurden inzwischen ohne Erfolg eingestellt. Wie die Waiblinger Kreiszeitung meldet, wurde ein rund 20 Jahre alter