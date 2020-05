Spendenlauf in Hüttlingen – S’Muffigele rennt alloi

Es gibt keine vorgegebene Strecke. Aber ein Ziel: Möglichst viele Spenden für den Aalener Tafel – Kocherladen e.V. zu sammeln. „S’Muffigele rennt alloi“ lautet das Motto, mit dem die Organisatoren des Hüttlinger Lauftreffs am Samstag, 23. Mai, möglichst viele Läufer, Walker, aber auch Radfahrer und Spaziergänger dazu animieren möchten, in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr an einem der drei Wegkreuze am Rande Hüttlingens vorbeizukommen – und vielleicht einen kleinen Obolus in die dort aufgestellten Kässchen zu legen. Schirmherr ist Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle.

„Wir würden uns freuen, wenn