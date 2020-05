Warum keine Bomben auf Gmünd fielen

75-Jahre-Kriegsende Hermann Bauer junior erzählt, wie er als Vierjähriger den Einmarsch der Amerikaner in der Stauferstadt erlebte und von einer Begegnung, 20 Jahre später, in der Karibik.

Schwäbisch Gmünd

Es sind die Geschichten, die das eigene Leben schrieb. Sie drängen sich zurück ins Gedächtnis in diesen Tagen des Erinnerns. Auch Hermann Bauer junior kann stundenlang erzählen von Eindrücken, die er als damals Vierjähriger mit dem Einmarsch der Amerikaner in Schwäbisch Gmünd verbindet - und von einer ganz besonders spannenden Begegnung, fast 20 Jahre später, fast am anderen Ende der Welt.

Mit Fug und Recht dürfte man Hermann Bauer junior als leidenschaftlichen Gmünder bezeichnen. Sein Urgroßvater war Mitbegründer der heutigen Fachhochschule für Gestaltung, die Familie lebte in der Baldungstraße, wo auch die