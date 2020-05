Christliche Gedanken fürs Wochenende

Schwäbisch Gmünd

Mit den Beschlüssen des Landes Baden-Württemberg zur Lockerung der Corona-Vorschriften sind ab diesem Sonntag, 10. Mai, auch wieder Gottesdienste in den Kirchen erlaubt – allerdings unter strengen Regeln bei Abstand und Hygiene. Doch nicht alle Gotteshäuser öffnen ihre Pforten. Vereinzelt bleiben die Kirchen auch im Raum Schwäbisch Gmünd geschlossen. Andernorts dürfen Gläubige dagegen nur mit vorheriger Anmeldung an den Gottesdiensten in den Kirchen teilnehmen. Für alle anderen haben zwei Geistliche aus dem Gmünder Raum ihre Gedanken aufgeschrieben. An diesem Wochenende Pastoralreferent und Klinikseelsorger