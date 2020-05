Kultur aus der Rätsche im Livestream

Seit Mitte März steht der Kulturbetrieb in Deutschland still. Theater, Kino- und Konzertsäle sind leer. Auch im Kulturzentrum Rätsche in Geislingen muss der Veranstaltungsraum leer bleiben. Doch auf der Bühne gibt es weiterhin Programm – per Livestream.

In Abstimmung mit der Stadt Geislingen und unter Einhaltung aller Hygieneregeln dürfen bis zu drei Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne spielen. Ein Techniker sorgt für das Bild und den guten Ton. Kostenlos übertragen werden die Konzerte immer donnerstags und samstags um 19 Uhr im YouTube-Kanal der Rätsche.

Start war schon kurz nach dem Lockdown am 28. März mit dem Blues-